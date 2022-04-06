Общая стоимость задержанных яхт бизнесменов из России превысила €1,8 млрд

Стоимость всех задержанных европейскими властями яхт, которые якобы принадлежат российским предпринимателям, превышает общую сумму в €1,8 млрд. Об этом сообщила испанская газета El Pais.

По её сведениям, за последние пять недель в рамках антироссийских санкций Запада в различных европейских портах задержали более дюжины суперъяхт. По информации издания, общая стоимость этих судов превышает €1,8 млрд.

Гражданская гвардия Испании ранее арестовала на Балеарских островах яхту Tango, принадлежащую российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу. Стоимость 78-метрового судна может достигать более €90 млн.

В Нидерландах также были задержаны 14 яхт, российские владельцы которых находятся в санкционных списках Запада. Об этом говорится в письме главы МИД Вопке Хукстры палате представителей. 12 из них строящиеся и две стоят на техническом обслуживании в нидерландских доках.

Стало известно ранее, что задержанная в Лондоне суперъяхта может принадлежать предпринимателю Виталию Кочеткову. Он является основателем оператора связи в Уральском федеральном округе «Мотив». 58-метровая яхта Phi стоимостью почти $50 млн оформлена через компанию Portsmouth Maritime.