Общая стоимость задержанных яхт бизнесменов из России превысила €1,8 млрд

Стоимость всех задержанных европейскими властями яхт, которые якобы принадлежат российским предпринимателям, превышает общую сумму в €1,8 млрд. Об этом сообщила испанская газета El Pais.
По её сведениям, за последние пять недель в рамках антироссийских санкций Запада в различных европейских портах задержали более дюжины суперъяхт. По информации издания, общая стоимость этих судов
Гражданская гвардия Испании ранее арестовала на Балеарских островах яхту Tango, принадлежащую российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу. Стоимость 78-метрового судна может достигать более €90 млн.
В Нидерландах также были задержаны 14 яхт, российские владельцы которых находятся в санкционных списках Запада. Об этом говорится в письме главы МИД Вопке Хукстры палате представителей. 12 из них строящиеся и две стоят на техническом обслуживании в нидерландских доках.
Стало известно ранее, что задержанная в Лондоне суперъяхта может принадлежать предпринимателю Виталию Кочеткову. Он является основателем оператора связи в Уральском федеральном округе «Мотив». 58-метровая яхта Phi стоимостью почти $50 млн оформлена через компанию Portsmouth Maritime.