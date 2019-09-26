https://static.news.ru/photo/56eac998-e059-11e9-baff-fa163e074e61_660.jpg Фото: olenazelenska_official/instagram

Стилист Владислав Лисовец дал оценку образу первой леди Украины Елены Зеленской на ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development. По его словам, костюм жены украинского лидера не имеет никакого намёка на вульгарность.

Это женственный и в то же время солидный наряд. Выглядит очень симпатично, без какой-либо вульгарности, — приводит его слова портал URA.RU .

По его словам, официальный стиль в одежде не должен быть скучным, и любая женщина, кем бы она не являлась, может позволить себе выйти из привычных канонов, чтобы чувствовать себе более комфортно.

Ранее News.ru писал, что Зеленская пришла на обед в нежно-голубом брючном костюме-тройке от известного украинского бренда. Поклонники сделали первой леди страны множество комплиментов. Они отметили женственность и чувство стиля. Некоторые посетовали на то, что стилист Зеленской снова закрыл ей запястья.