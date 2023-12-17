Стихия унесла жизни более десяти человек в Аргентине TN: в Аргентине из-за бури погибли не менее 13 человек

Фото: Patricio Murphy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По меньшей мере 13 человек погибли из-за бури в аргентинском городе Баия-Бланка в субботу, 16 декабря, сообщает телеканал TN. По имеющимся данным, сильные порывы ветра стали причиной обрушения крыши местного спортзала, где находилось большое количество людей. Часть из них до сих пор находится под завалами.

Местные власти назвали ситуацию катастрофической и призвали граждан не выходить на улицу. В муниципалитете сообщили о многочисленных пострадавших, получивших травмы из-за сорванных крыш. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, отметили власти.

Также сообщается, что скорость ветра во время бури достигала 140 километров в час. Согласно ожиданиям метеорологов, в ближайшее время погода должна улучшиться.

Ранее на Бангладеш обрушился мощный циклон «Хамун», из-за которого эвакуировали 1,5 млн жителей прибрежных районов. На внутренних водных путях приостановили работу всех типов судов, а рыбаков призвали не выходить в море.

Кроме того, по меньшей мере 102 человека ранее пострадали в результате ливня в Гонконге. Он стал сильнейшим за всю историю наблюдений с 1884 года. В городе был объявлен самый высокий, черный уровень штормового предупреждения. Из-за непогоды были отменены торги на Гонконгской фондовой бирже, закрыты школы. Власти города призывали жителей не покидать свои дома без крайней необходимости.