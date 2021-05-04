Стая птиц попала в дом американца через трубу камина

https://static.news.ru/photo/29493f2c-ad82-11eb-ac0f-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В городе Торранс в Калифорнии стая перелётных стрижей попала в дом местного жителя через каминную трубу. Об этом пишет Daily Mail.

По словам хозяев дома, птицы летали повсюду, в каждой комнате. Членам семьи пришлось обратиться в спецслужбу, где им посоветовали открыть окна и двери, однако это всё равно не помогло.

Паре пришлось уехать в отель, переночевать там и дождаться, когда стая сама улетит. Кроме того, через время американцы были вынуждены провести генеральную уборку всего здания.

Отмечается, что птицы ещё возвращались, однако труба была уже перекрыта, поэтому птицы не смогли повторно попасть в дом.

Ранее стая птиц эму захватила небольшой австралийский город Наннап на западе страны. Они разоряли сады и огороды, воровали еду и устраивали драки.