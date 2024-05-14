Стая косаток потопила 15-метровую яхту в Гибралтарском проливе

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Стая косаток протаранили парусную яхту Alboran Cognac в марокканских водах Гибралтарского пролива, после чего она затонула, пишет Reuters. Отмечается, что на борту 15-метрового судна находились два человека.

Они рассказали, что почувствовали удары по корпусу корабля, после чего вода начала просачиваться внутрь судна. Моряки подали сигнал бедствия спасательным службам, позже их подобрал нефтяной танкер и доставил в Гибралтар.

По данным портала Pais, атаковать яхту могли около 15 косаток субпопуляции «Глэдис», они обитают на севере Пиренейского пролива. За последние четыре года произошло семь аналогичных кораблекрушений из-за данного вида косаток.

Ранее группа исследователей из Университета Британской Колумбии (UBC) обнаружила новую популяцию косаток у берегов Калифорнии, отличающуюся необычным охотничьим поведением. Эта популяция предпочитает охотиться на крупных морских млекопитающих в открытых водах океана, что считается нетипичным для косаток.

Специалисты отмечают, что они уже встречались с представителями данной группы косаток, однако им не удалось ее идентифицировать. Предполагается, что они относятся к новой популяции, что подтверждается наличием необычных шрамов на их телах. Ученые считают, что те получили их во время схватки с акулами.