Статистику о погибших в Казахстане подчистили с официального Telegram

Сообщение о 164 погибших во время бунта в стране было удалено из Telegram-канала, где публикуется официальная информация ведомств о ситуации в Казахстане. Ранее эти данные опроверг Минздрав республики. Как писало издание Orda, «информация о количестве погибших во время протестов в Казахстане не соответствует действительности. В Минздраве страны назвали технической ошибкой публикацию статистики в Telegram-канале оперштаба».

Оперштаб утром, 9 января сообщил, что больше всего погибших из 164 указанных человек было в Алма-Ате — 103 человека, кроме того, в списке жертв — трое детей. Минздрав позднее заявил, что не давал эти данные.

Вечером в воскресенье военные начали усиленное патрулирование всех улиц Алма-Аты с винтовками наизготове. В городе за последние 12 часов практически не слышно стрельбы, утверждает репортёр ТАСС, на улицах начали убирать, появились жители Алма-Аты, подметающие дорогу, начались работы по восстановлению витрин магазинов.

При этом 8 января корреспондент RTVI, который побывал в полуразрушенной в протестах Алма-Ате, рассказал, что в первую очередь ему бросились в глаза блокпосты на въезде в город: солдаты тормозят все машины и выводят людей с поднятыми руками для досмотра. В самой Алма-Ате повсюду сожжённые автобусы и автомобили, выстрелы звучали повсюду каждые 5–10 минут.