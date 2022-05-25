Старый Берлускони борозды не испортит Прислушаются ли в мире к старому знакомому президента России

Сильвио Берлускони / Фото Claudio Furlan/Global Look Press

«Друг Сильвио», экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, после ухода в тень по причине ряда судебных расследований по поводу своих различных злоупотреблений неожиданно решил хайпануть на украинских событиях. Причем хайпануть явно с дальним прицелом. Очевидно, Берлускони приходит в себя после долговременной политической опалы и обвинений в организации вечеринок с малолетками.

Он в очередной раз женился и в свои восемьдесят с гаком чувствует себя готовым к большим делам.

А его фраза о том, что в Старом Свете сейчас просто нет политика, который мог бы достойно вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, может однозначно трактоваться как выдвижение собственной кандидатуры на такую трудную, но крайне востребованную роль. Мол, если европейская общественность меня призовет к такой миссии, я готов.

Нет, Берлускони не был бы самим собой, если бы действовал напролом и без тонких оттенков и нюансов. Многих ведь неприятно поразила его реплика в самом начале нашей специальной операции на Украине о том, что он, дескать, сильно разочаровался во Владимире Путине. И это притом, что обоих политиков долгое время связывали дружеские, чисто человеческие отношения. Известно, что российский президент даже гостил на вилле Берлускони на юге Италии.

Но вот Европа стала явно уставать от украинских дел, которые ушли с первых газетных полос, и дон Сильвио, прочувствовав конъюнктурные колебания, активизировался, призвав Украину принять план Путина ради восстановления мира, и даже осудил поставки итальянского оружия в зону конфликта.

Правда, он тут же сделал шаг назад под давлением своих министров-однопартийцев, которые представляют его партию «Вперед, Италия!» в нынешней правящей итальянской коалиции. Но уже не лично, а через пресс-службу, поддержав общую пронатовскую позицию. Но политик должен быть гибким.

Сильвио Берлускони Mauro Scrobogna /Global Look Press

Берлускони, прошедший огонь, воду и многократно медные трубы, надеется, видимо, не просто вернуться в мир большой политики, но еще и верхом на белом коне. Недаром же в европейских кулуарах говорят об очевидном вырождении политического класса Европы, отсутствии сильных личностей уровня де Голля и Черчилля, способных ясно формулировать и жестко защищать специфические континентальные интересы. А потому, видимо, не случайно о себе заявляют лидеры прошлых лет, ушедшие как бы в политическое небытие, на министерские и депутатские пенсии.

Вот и бывший лидер германских социал-демократов Оскар Лафонтен не постеснялся раскритиковать позицию министра иностранных дел Анналены Бербок, призывавшей «разрушить Россию». Родившийся в конце Второй мировой войны Лафонтен принадлежит еще к поколению, на себе испытавшему все тяготы нацистской авантюры, а потому прекрасно понимает, с каким огнем играют германские политики, превратившиеся в американских агентов влияния.

Берлускони также многое пришлось пережить и повидать, в отличие от своих куда более молодых последователей. Другой вопрос, прислушаются ли к голосу ветеранов. Особенно на фоне барабанного боя сторонников войны до конца то ли украинцев, то ли всей Европы.