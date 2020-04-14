В Канаде старушка через окно показала нужду в вине в самоизоляции

https://static.news.ru/photo/3756582a-7e35-11ea-b589-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Келли Мюллер из Канады поделилась в соцсетях снимком, на котором её 82-летняя мать, из-за карантина вынужденная оставаться одна дома, выставила в своём окне плакат с надписью «Нужно побольше вина!».

Как уточняет Life, Келли приезжает к своей матери через день, чтобы проверить, всё ли в порядке, и завезти продукты. Но в этот раз она заметила Анетт стоящей у окна с плакатом в одной руке и пустой бутылкой вина в другой. Снимок с весёлой старушкой уже набрал в Сети 43 тыс. лайков и 253 тыс. репостов. Келли призналась, что её матери всегда было присуще чувство юмора.

Как писал NEWS.ru, люди, вынужденные проводить всё своё время дома из-за вызванных эпидемией коронавируса ограничений, стали чаще звонить друг другу. Так они компенсируют отсутствие возможности увидеться лично. При этом зафиксирован всплеск даже обычных голосовых вызовов, популярность которых до сих пор постоянно снижалась, сообщают крупнейшие операторы США. По их информации, объём вызовов увеличился вдвое по сравнению с традиционными пиковыми нагрузками. Это, отмечают представители компаний, стало довольно неожиданным фактором, так как поставщики телекоммуникационных услуг готовились к росту интернет-трафика.