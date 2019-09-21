В Саудовской Аравии начались совместные учения военно-морских сил шести стран бассейна Красного моря.
По данным издания «
Учения продлятся до 26 сентября. Как отметил адмирал, они направлены «на укрепление морской безопасности стран, расположенных на побережье Красного моря, защиту территориальных вод, а также расширение военного сотрудничества и обмен боевым опытом между этими государствами».
Ранее News.ru писал о том, что Министерство обороны РФ опубликовало видео военных учений с участием кораблей арктической группировки Северного флота в Баренцевом море. На кадрах можно увидеть запуск зенитных ракет и стрельбу из корабельной артиллерии.