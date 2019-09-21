https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В Саудовской Аравии начались совместные учения военно-морских сил шести стран бассейна Красного моря.

По данным издания « Аш-Шарк аль-Аусат », в них принимают участие отряды из Иордании, Египта, Судана, Джибути, Йемена, Сомали и Саудовской Аравии. По словам командующего Западным флотом королевства адмирала Сакра аль-Харби, в манёврах также задействована саудовская военная авиация.

Учения продлятся до 26 сентября. Как отметил адмирал, они направлены «на укрепление морской безопасности стран, расположенных на побережье Красного моря, защиту территориальных вод, а также расширение военного сотрудничества и обмен боевым опытом между этими государствами».

Ранее News.ru писал о том, что Министерство обороны РФ опубликовало видео военных учений с участием кораблей арктической группировки Северного флота в Баренцевом море. На кадрах можно увидеть запуск зенитных ракет и стрельбу из корабельной артиллерии.