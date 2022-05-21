Starliner пристыковался к МКС в автоматическом режиме

Фото Joel Kowsky/Nasa/Global Look Press

Корабль Starliner от Boeing пристыковался к Международной космической станции в автоматическом режиме. Трансляция стыковки велась на YouTube-канале NASA.

Стыковка произошла в 03:28 мск, она была отложена на полчаса из-за проблем в стыковочном узле, когда корабль находился уже в 10 метрах от МКС. Представитель центра управления полётом сообщил экипажу, что проблема будет устранена путём перезапуска механизма стыковки, на что и понадобилось полчаса.

В NASA отметили, что корабль находится в отличном состоянии, его сближение со станцией происходило в штатном режиме. Starliner был запущен 20 мая со стартового комплекса на мысе Канаверал во Флориде. Он доставил на МКС более 360 кг груза для снабжения. В составе МКС корабль будет находиться пять дней.

Ранее член Консультативной группы по аэрокосмической безопасности и бывший астронавт Сьюзен Хелмс пожаловалась, что введённые Западом в отношении России санкции создают трудности в работе астронавтов NASA. В качестве примеров Хелмс привела отказ ряда западных авиакомпаний от полётов в Москву, приостановку операций иностранных банков на территории РФ и другое.