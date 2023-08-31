Старейшая австралийка раскрыла секрет долголетия в 111-й день рождения Старейшая австралийка назвала активный образ жизни причиной своего долголетия

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Жительница Австралии Катерина ван дер Линден отпраздновала 111-й день рождения, сообщает News.com.au. Как пишет издание, несмотря на впечатляющий возраст, женщина до сих пор ведет активный образ жизни и интересуется всем, что происходит вокруг. Сама Катерина утверждает, что именно активность помогла ей прожить так долго.

По информации журналистов, женщина проживает в пансионате для престарелых. Там она несколько раз в неделю посещает спортивный зал. Кроме того, она уделяет много времени длительным прогулкам, удивляя сотрудников учреждения.

Просто невероятно, что в 111 лет она настолько активная, любознательная и заинтересованная во всем, что происходит вокруг, — сказала управляющая пансионатом Кэтрин Уиллоуби.

Катерина ван дер Линден родилась в 1912 году в Нидерландах. В Австралию она переехала в 1955 году. За свою долгую жизнь она успела поработать в самых разных сферах. Так, она была сборщицей винограда, машинисткой и помощницей медсестры. Сейчас у Катерины четверо детей, десять внуков и пятнадцать правнуков.

Ранее врач-дерматовенеролог Александра Филева также рекомендовала поддерживать физическую активность. По ее словам, это особенно важно для поддержания здоровья после 30 лет. При этом эксперт подчеркнула, что посещать фитнес-центр необязательно. Достаточно больше гулять и подниматься по лестницам пешком.