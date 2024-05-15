«Старая привычка»: в Индии объяснили попытки Запада повлиять на страну Глава МИД Индии: западные страны считают, что влияли на мир последние 200 лет

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Субраманьям Джайшанкар

Запад хочет влиять на Индию, так как имеет 200-летнюю привычку, заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар. По его словам, которые приводит агентство ANI, от подобного сложно отказаться.

Они действительно хотят влиять на нас. <...> Западные страны на самом деле чувствуют, что они влияли на мир в течение последних 200 лет. Как вы считаете, так ли легко откажется от старых привычек тот, кто был в таком положении? — заявил Джайшанкар.

Он также выступил с критикой западных СМИ. Дипломат считает, что издания негативно отзываются об Индии и видят в ней несоответствия их представлениям о стране. Джайшанкар подчеркнул, что газеты на Западе предвзято освещали парламентские выборы в республике, в отдельных случаях открыто выражая поддержку тем или иным кандидатам, политическим партиям.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что политика США и их союзников по НАТО грозит опасностью цветных революций для Центральной Азии. По его словам, Запад не оставляет попыток переформатировать регион под себя. Вашингтон и Брюссель ведут нечестную игру, чтобы получить доступ к ресурсам и взять под контроль транспортные узлы. По достижении целей правительства стран Центральной Азии перестанут быть попутчиками для Запада, заверил дипломат.