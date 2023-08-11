Станет ли Нигер второй Украиной после вторжения ЭКОВАС, при чем тут Запад Руководство государств — членов ЭКОВАС договорились начать военную операцию в Нигере «как можно скорее»

Фото: EPA/TASS

Лидеры стран сообщества ЭКОВАС, объединяющего 15 государств Западной Африки, под сильнейшим давлением США и Франции, похоже, все-таки приняли решение о форсировании интервенции в Нигер под фальшивым предлогом восстановления конституционного порядка. Притом, что ударной силой вторжения могут стать 2,5 тысячи французских десантников, срочно при поддержке вертолетов переброшенных в Нигерию. У потенциальных агрессоров нет ни мандата ООН, ни соглашения с Нигером о военной поддержке. Но прежде всего Запад готов превратить Нигер в новую Украину. Почему?

Дело прибыли и принципа

Только крайне наивные люди по-прежнему не видят за разного рода псевдодемократической демагогией реальные экономические интересы. А Нигер — это не только важнейшая страна для сохранения в этой части Африки силового западного присутствия, которое позволяет шантажировать множество стран, консервируя неоколониальные порядки. И не только сырьевая база неэквивалентного торгового обмена. Известно о существующих планах прокладки газопровода из Нигерии через Нигер для соединения с ведущей в Южную Европу газотранспортной системой Алжира. Так в Европе надеются компенсировать потери от разрыва связей с Россией. А после переворота перспективы такого плана стали куда более туманными.

Но это только одна сторона вопроса. Есть еще отчаянное желание Эммануэля Макрона дать жесткий ответ своим критикам внутри страны, утверждающим, что он провалил африканскую политику Франции и что после утраты французского влияния в Мали, Буркина-Фасо и смены власти в Нигере Париж окончательно потеряет свои позиции в стратегической зоне Сахеля. А потому риск подорожания урана, добываемого в Нигере, еще не самый важный аргумент в пользу военного вторжения.

Коллективному Западу важно доказать, что только он имеет право на применение политического насилия в мире. И не потерпит нарушения глобального баланса интересов не в свою пользу. А фигура свергнутого президента Нигера — просто фиговый листок, прикрывающий все реальные замыслы интервентов. Это очень напоминает события на Украине.

Как пишут СМИ, новая военная власть Нигера пообещала Виктории Нуланд, что свергнутый президент будет расстрелян в случае иностранной интервенции. Но кого в Париже или Вашингтоне реально волнует его жизнь? Он уже отыгранная пешка.

Фото: EPA/TASS

Почему Запад спешит на войну

Страны ЭКОВАС явно не спешили начинать войну с непредсказуемыми последствиями. И были склонны к неторопливому ведению коллективных переговоров. Но руки им выкрутили капитально. Спешка с началом интервенции, видимо, вызвана, во-первых, тем, что время работает на новый режим Нигера, пользующийся явной поддержкой населения. А во-вторых, есть фактор группы «Вагнер», символа свержения неоколониальной зависимости. По некоторой информации, в Париже сочли, что раньше будущей среды инструкторы «музыкантов» в Нигере не появятся.

Однако готовность оказать силовую поддержку военным Нигера уже выразили Мали и Буркина-Фасо. Кроме того, не ясно, как отреагирует на интервенцию общественность стран, силы которых подталкивают к вторжению. Африканская стабильность — вещь неустойчивая. Иными словами, локальный конфликт может перерасти в войну всех против всех без явного тыла и флангов. Фактор радикализации исламских кругов также забывать нельзя.

Франция еще не устала от бунтов?

Интересно, а в Елисейском дворце просчитывают потери от такого вторжения, даже если оно приведет к некоторому успеху? Страна только- только отошла от сражений на улицах нескольких своих городов. А новая неоколониальная война может вновь спровоцировать массовые протесты, прежде всего, выходцев из стран Африки и арабского мира. Не говоря уже о резком росте антифранцузских и антизападных настроений на черном континенте в целом. Тем более, что этим государствам есть на что опереться, учитывая активную политику там России и Китая.

Но как говорил Бертран Рассел, история есть сумма всего того, что можно было бы избежать.