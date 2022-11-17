Стамбульская террористка рассказала, что в момент взрыва была не одна

Фото: Sha Dati/Global Look Press

Граждане возлагают цветы в память о жертвах взрыва бомбы на проспекте Истикляль возле площади Таксим в Стамбуле, Турция

Стамбульская террористка Ахлам Альбашир рассказала, что в момент взрыва в центре города, в результате которого погибли шесть человек и пострадали более 80, была не одна, сообщает телеканал NTV. На допросе она указала, что за ней велась слежка и она получала приказы с места события. Альбашир призналась, что когда сидела на скамейке, террорист с кодовым именем Хаджи посмотрел на толпу и приказал ей привести бомбу в действие.

Ахлам Альбашир, совершившая нападение, организованное террористической организацией PПK/YPG в Бейоглу, в Стамбуле сообщила важную информацию. Террористка заявила, что во время нападения она была не одна. За ней велась слежка, и она получила приказ о взрыве c места события, — сообщили на телеканале.

13 ноября на оживленной улице Истикляль в районе Бейоглу в центре Стамбула прогремел мощный взрыв. В Минюсте страны расценили произошедшее как теракт. В МВД Турции заявили, что теракт совершила гражданка Сирии, которая приехала из Кобани и связана с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана в сирийском.

Позже стало известно, что подозреваемая обучалась в разведшколе РПК Кобани, где преподавали американские военные специалисты. Альбашир в ходе допроса рассказала, что незаконно въехала в Турцию четыре месяца назад и перемещалась по Стамбулу с мужчиной — членом организации, чтобы выглядеть как супруги.