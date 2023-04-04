Стало известно, ждать ли России боевые группы НАТО у границы Bloomberg: у НАТО нет планов формировать боевые группы в Финляндии

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У НАТО нет планов формировать боевые группы в Финляндии, по соседству с Россией, сообщает Bloomberg. Как отметил представитель НАТО, главнокомандующий Альянса постоянно оценивает угрозы и может дать такую ​​рекомендацию, если сочтет ее необходимой.

Высокопоставленный представитель США подтвердил, что американцы не ожидали увидеть дополнительные войска в Финляндии и не просили об этом. Другие официальные лица обратили внимание на возможности и опыт Финляндии в защите своей территории, благодаря которым ей вряд ли понадобятся боевые группы союзников.

Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. В МИД России предупредили, что страна ответит в том числе военно-техническими мерами. Как следует из заявления министерства, конкретные шаги в оборонном строительстве на северо-западной границе РФ будут зависеть от условий вхождения Финляндии в Альянс.

Президент США Джо Байден поприветствовал Финляндию в рядах Североатлантического альянса. По его словам, Блок станет намного сильнее. Американский лидер подчеркнул, что процесс ратификации заявки в НАТО прошел рекордно быстро.