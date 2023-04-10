Стало известно, встретятся ли Путин и Эрдоган до выборов президента Турции Чавушоглу: Путин и Эрдоган не встретятся до выборов президента Турции

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не планируют встречаться до 14 мая, когда пройдут выборы нового президента Турции, сообщил в эфире телеканала A Haber министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он подчеркнул, что лидеры двух стран постоянно общаются по телефонной линии.

На данный момент в планах нет визита Путина в Турцию или Эрдогана в Москву. Однако наш президент ведет активную дипломатию. Он проводит активные телефонные переговоры с Путиным, а также связывается и с президентом Украины Владимиром Зеленским, — сказал глава МИД Турции.

О выдвижении Эрдогана кандидатом на пост главы республики стало известно 21 марта. Президентские выборы в стране состоятся 14 мая в соответствии с подписанным турецким лидером указом. В тот же день пройдут выборы депутатов в парламент 28-го созыва.

Политолог Икбаль Дюрре в беседе с NEWS.ru рассказал, что если президентские выборы в Турции выиграет кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, то Анкара, скорее всего, сохранит прежние совместные экономические проекты с Россией, но избавится от систем ПВО С-400, купленных у Москвы. Собеседник подчеркнул, что основной конкурент нынешнего лидера республики Реджепа Эрдогана настроен более прозападно, но не рискнет резко обострять отношения с РФ.