Стало известно время прибытия Пелоси на Тайвань Тайваньские СМИ сообщили, что самолет с Пелоси приземлится в аэропорту Тайбэя в 22:00

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Нэнси Пелоси

Самолет со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлится в аэропорту Тайбэя Суншань в 22:00 по местному времени (17:00 по мск), сообщает Sanli со ссылкой на данные местной полиции. Для обеспечения безопасности дорожного движения планируется задействовать не менее 300 сотрудников правоохранительных органов и военных.

Ожидается, что она (Пелоси. — NEWS.ru) прибудет на Тайвань вечером, а затем сразу же направится в отель Grand Hyatt. В связи с этим городская полиция Тайбэя подтвердила, что Пелоси и ее группа прибудут в аэропорт Суншань в 22:00, — сказано в сообщении.

На самом высоком здании Тайваня — небоскребе Тайбэй 101 — появилась надпись с приветствием Пелоси, сообщает Mash.

Спикер Пелоси. Добро пожаловать на Тайвань. Спасибо, — такая надпись украсила тайваньский небоскреб.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань оскорблением населения Китая. Дипломат сообщила, что американские временщики в прямом эфире оскорбили китайских граждан на потеху зрителям. Захарова также назвала США государством-провокатором.