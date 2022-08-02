Самолет со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлится в аэропорту Тайбэя Суншань в 22:00 по местному времени (17:00 по мск), сообщает Sanli со ссылкой на данные местной полиции. Для обеспечения безопасности дорожного движения планируется задействовать не менее 300 сотрудников правоохранительных органов и военных.
Ожидается, что она (Пелоси. — NEWS.ru) прибудет на Тайвань вечером, а затем сразу же направится в отель Grand Hyatt. В связи с этим городская полиция Тайбэя подтвердила, что Пелоси и ее группа прибудут в аэропорт Суншань в 22:00, — сказано в сообщении.
На самом высоком здании Тайваня — небоскребе Тайбэй 101 — появилась надпись с приветствием Пелоси, сообщает Mash.
Спикер Пелоси. Добро пожаловать на Тайвань. Спасибо, — такая надпись украсила тайваньский небоскреб.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань оскорблением населения Китая. Дипломат сообщила, что американские временщики в прямом эфире оскорбили китайских граждан на потеху зрителям. Захарова также назвала США государством-провокатором.