Стало известно время отправки автобусов с эвакуируемыми из Донбасса
Первые автобусы с эвакуируемыми в Россию гражданами ДНР отправятся в 20:00
Александр Чеков
Александр Чеков
17:52, 18 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Первые автобусы с эвакуируемыми гражданами cамопровозглашённой Донецкой народной реcпублики выезжают в пятницу в 20:00 (по московскому времени). Об этом сообщил глава администрации города Яcиноватая Дмитрий Шевченко в Telegram-канале.
Объявлена экстренная эвакуация! Не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике! Оповестите соседей о полученной информации! При следовании к месту сбора соблюдайте осторожность... Места сбора и посадки для эвакуации расположены... Автобусы выезжают сегодня в 20:00, — написал Шевченко в соцсетях.
Об эвакуации заявил и глава администрации Горловки в Донбассе Иван Приходько.
Первая отправка автобусов — 18 февраля в 19:30, — сообщил он.
В сообщении указано, что эвакуируемым при себе нужно иметь копии документов в непромокаемой упаковке, ключи от дома, деньги — кредитные карты и наличные, мобильный телефон с зарядным устройством, пауэрбанк, средства гигиены и аптечку. При этом из одежды лучше всего взять несколько пар носков и нижнего белья, брюки, свитер, плащ-дождевик, удобную обувь.
Сегодня, 18 февраля, СМИ со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина сообщали, что власти республики организовали выезд жителей в Россию. Они якобы будут размещаться в Ростовской области.