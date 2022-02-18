Стало известно время отправки автобусов с эвакуируемыми из Донбасса

Первые автобусы с эвакуируемыми гражданами cамопровозглашённой Донецкой народной реcпублики выезжают в пятницу в 20:00 (по московскому времени). Об этом сообщил глава администрации города Яcиноватая Дмитрий Шевченко в Telegram-канале.

Объявлена экстренная эвакуация! Не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике! Оповестите соседей о полученной информации! При следовании к месту сбора соблюдайте осторожность... Места сбора и посадки для эвакуации расположены... Автобусы выезжают сегодня в 20:00, — написал Шевченко в соцсетях.

Об эвакуации заявил и глава администрации Горловки в Донбассе Иван Приходько.

Первая отправка автобусов — 18 февраля в 19:30, — сообщил он.

В сообщении указано, что эвакуируемым при себе нужно иметь копии документов в непромокаемой упаковке, ключи от дома, деньги — кредитные карты и наличные, мобильный телефон с зарядным устройством, пауэрбанк, средства гигиены и аптечку. При этом из одежды лучше всего взять несколько пар носков и нижнего белья, брюки, свитер, плащ-дождевик, удобную обувь.

Сегодня, 18 февраля, СМИ со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина сообщали, что власти республики организовали выезд жителей в Россию. Они якобы будут размещаться в Ростовской области.