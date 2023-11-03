Стало известно, в каких зонах планеты цунами будет опасно для России Океанолог Рабинович: цунами у побережья Южной Америки будут опасны для России

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Для России будут представлять опасность цунами, которые могут произойти у побережья Южной Америки, где проходит граница Перу и Чили, предупредил главный научный сотрудник лаборатории цунами института океанологии РАН Александр Рабинович. В разговоре с РИАМО эксперт уточнил, что существует специальное понятие «сейсмические бреши», которое подразумевает активные зоны, где давно ничего не происходило. В них, по мнению ученых, накапливается большой потенциал, который приводит к сильным землетрясениям и цунами.

В сейсмологии существует понятие «сейсмические бреши» — зоны сейсмического молчания. <...> Одна из таких областей — у побережья Южной Америки, где граница Перу и Чили, — пояснил Рабинович.

Для России также представят опасность землетрясения в Каскадии, зоне, которая тянется вдоль берегов Калифорнии, Орегона, Вашингтона и южной части Канады. Последнее землетрясение там было в 1700 году, рассказал океанолог. Рабинович уточнил, что период повторяемости природных катаклизмов составляет около 500 лет.

Японский эксперт Йошинори Мориваки ранее заявил, что Мраморноморский регион Турции ожидает землетрясение магнитудой 7,9. По его словам, человеческих жертв может быть в два или три раза больше, чем во время февральской трагедии, которая унесла жизни 50 тысяч человек.