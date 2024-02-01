Стало известно, в каких странах появятся консульские центры России Россия откроет консульские центры в Сербии, ОАЭ и еще шести странах

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В восьми странах заработают специальные центры, где россияне смогут получить квалифицированные консульские услуги. Они будут открыты в дополнение к уже действующим заграничным диппредставительствам, заявил в разговоре с ТАСС глава консульского департамента МИД России Алексей Климов.

Отныне у граждан, заинтересованных в консульской услуге, в дополнение к возможности обратиться за ней непосредственно в загранучреждение появился альтернативный вариант — получить требуемый документ в соответствующем информационно-консультационном центре в максимально сжатые сроки, не дожидаясь своей очереди на прием в консульское учреждение, — пояснил дипломат.

Как уточнил Климов, речь идет о следующих странах: ОАЭ, Сербии, Аргентине, Армении, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане. Российская сторона сообщит об открытии центров, как только будут улажены правовые вопросы.

Как сообщалось ранее, россиянам стало несколько проще получить шенгенскую визу, поскольку записаться в европейские консульства теперь легче, а некоторые страны Шенгена начали охотнее выдавать многократные визы, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ). По данным организации, быстрее всего делают визу Швейцарии, на ее оформление потребуется порядка двух недель.