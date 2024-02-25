Азербайджан сообщил об обстреле со стороны Армении

Фото: МО Армении

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций армии республики в районе населенного пункта Гейдарабад в Садарском районе со стороны Армении вечером 24 февраля. Пресс-служба оборонного ведомства не уточняет, есть ли пострадавшие или разрушения инфраструктуры в результате ударов.

24 февраля в 21:40 [20:40 мск] подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Араздейен Девелинского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики, — отмечается в заявлении.

Азербайджан и Армения днем 24 февраля обвинили друг друга в нанесении ударов по позициям военных, дислоцированных в приграничной зоне. В Баку заявили, что удары армянских ВС зафиксированы около населенного пункта Йеллиджа, а в Ереване сообщили об обстреле позиций в районе Верин Шоржа.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сейчас мир с Азербайджаном невозможен. По его словам, это становится ясно, если вспомнить последние инциденты. Также Пашинян добавил, что из заявлений азербайджанской стороны можно допустить вероятность новой атаки на Армению.