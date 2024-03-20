Стало известно, у кого находится преимущество в небе в зоне СВО Военный эксперт Дандыкин: преимущество в небе в зоне СВО находится у России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-35

Преимущество в небе в зоне специальной военной операции на Украине находится у России, заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Комментируя ситуацию Lenta.ru, эксперт подчеркнул, что пока господство в небе не установлено. По его словам, предстоит проделать большой объем работы.

ПВО Украины все еще работает, снаряды, ракеты Киеву передают. Ситуативно мы не имеет господства в небе над Украиной, но мы имеем преимущество. Есть еще большой объем работы, который предстоит проделать, — пояснил эксперт.

Дандыкин также призвал не доверять сообщениям западных СМИ о бедственном положении ВСУ. По его словам, это является частью информационной кампании. Как уточнил капитан, сообщениям западных СМИ противоречат ожесточенные бои в зоне СВО.

Сейчас идут очень жесткие, серьезные бои, они сопротивляются. Нужно относиться крайне осторожно к информационным операциями со стороны внешнего и внутреннего врага с целью заставить поверить, что враг ослаб, — заключил Дандыкин.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ранее рассказал, что российская сторона получила сведения о подготовке Франции к отправке на Украину воинского контингента. По его словам, речь идет о примерно двух тысячах военнослужащих.