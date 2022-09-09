Стало известно точное время объявления Карла III королем Великобритании Карла III официально объявят королем Великобритании 10 сентября в 12:00 мск

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Карл III

Будущего короля Великобритании Карла III официально объявят монархом 10 сентября в 12.00 мск, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Букингемского дворца. Население об этом уведомят с балкона дворца в 11.00 по местному времени (13.00 мск).

Король будет объявлен [монархом] на заседании Совета престолонаследия в 10.00 (12.00 мск) завтра утром в субботу в <...> Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, — говорится в сообщении.

Накануне в замке Балморал в окружении своей семьи скончалась королева Великобритании Елизавета II. Ей было 96 лет. После смерти матери принц Чарльз взял себе имя Карл III в знак преемственности. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во время выступления на Даунинг-стрит назвала смерть королевы Елизаветы II «шоком для британской нации и мира». Политик сравнила монарха со «скалой, на которой была построена современная Британия».

Экс-посол РФ в Лондоне Анатолий Адамишин назвал нового короля Великобритании человеком тяжелой судьбы, пояснив, что тот долгое время находился в тени матери. Кроме того, старшего сына Чарльза от принцессы Дианы по имени Уильям считали более сильным претендентом на престол.