Стало известно содержание сложного разговора Байдена и Нетаньяху Axios: Байден провел сложный разговор с Нетаньяху о деньгах для Палестины

Фото: Miriam Alster/JINI/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (справа) с президентом США Джо Байденом

Глава США Джо Байден провел один из самых сложных разговоров с начала палестино-израильского конфликта с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает Axios со ссылкой на источники. Уточняется, что речь шла о перечислении средств в бюджет Палестинской национальной администрации, которое было сведено на нет после нападения ХАМАС в октябре.

Автор материала отметил, что под давлением Вашингтона израильская сторона согласилась вновь начать переводить средства, вычитая, однако, долю сектора Газа. Власти Палестины отказались принимать деньги на таких условиях. В качестве компромисса было принято предложение Нетаньяху передать средства Норвегии на временное хранение, заключил журналист.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что Израиль зол на президента США Джо Байдена. Тель-Авив уверен, что Белому дому следует поддерживать действия еврейского государства, в том числе на Западном берегу реки Иордан, а вместо этого Вашингтон подвергает критике расширение израильских поселений и всплеск насилия в регионе. Как итог — между Нетаньяху и Байденом растет напряжение, вызванное все усиливающейся тревогой последнего.

Недавно Армия обороны Израиля начала наступление на Западном берегу реки Иордан. Войска штурмуют город Аль-Бира, применяя боевые патроны и слезоточивый газ. Также ведется штурм населенного пункта Шукба, расположенного к западу от Рамаллы.