Стало известно содержание разговора Нетаньяху и Зеленского Axios: Нетаньяху обсуждал с Зеленским поддержку при голосовании в ООН в обмен на оружие

Фото: Kremlin/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

В ходе телефонного разговора между премьер-министром Израиля Беньямину Нетаньяху и президентом Украины Владимиром Зеленским глава израильского кабмина просил украинского лидера о поддержке со стороны Киева при голосовании на Генассамблее ООН. При этом Нетаньяху выражал готовность обсудить оказание военной помощи. Об этом сообщает американский информационный портал Axios со ссылкой на информацию украинских и израильских должностных лиц. Отмечается, что стороны не достигли договоренности.

Комитет ООН 12 ноября большинством голосов поддержал предложение Палестины о направлении в Международный суд организации в Гааге запроса о правовом статусе «длительной оккупации, заселения и аннексии Израилем палестинской территории, оккупированной с 1967 года». Инициативу поддержали 98 стран, включая Украину, против высказались 17 государств, 52 воздержались.

29 декабря Генассамблея проголосовала за данное обращение. В результате за выступили 87 государств, 26 стран проголосовали против, в том числе Израиль и США. Украина в голосовании не участвовала.

По информации источников, Нетаньяху провел телефонный разговор с Зеленским 29 декабря до голосования ГА ООН. Тогда израильский премьер попросил Украину проголосовать против резолюции. По словам украинских источников, ранее Киев отклонил просьбы выступить против резолюции из-за отказа Израиля оказать Украине военную помощь. По имеющимся данным, в ходе состоявшегося разговора Зеленский заявил, что «хотел бы услышать, как новое правительство Израиля изменило бы свою политику и предоставило Украине системы защиты» от воздушных ударов с применением ракет и БПЛА.

Сообщается, что Нетаньяху не взял на себя никаких обязательств, но заявил, что готов обсудить этот вопрос в будущем. Зеленскому такой ответ не понравился и он не стал соглашаться голосовать против резолюции или воздержаться. Он дал указание постпреду Украины не присутствовать на голосовании — чтобы «дать шанс» на укрепление отношений с Нетаньяху в перспективе.

Ранее пресс-служба израильского кабинета министров сообщила, что Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Подробности беседы политиков не приводились.