Стало известно, смогут ли мятежники Нигера окружить военную базу Франции Военный переводчик Суэйфан: мятежники в Нигере не смогут окружить французскую базу

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Захватившие власть в Нигере не смогут самостоятельно окружить французскую базу в стране в случае вторжения ЭКОВАС, заявил NEWS.ru военный переводчик Самер Суэйфан. Он отметил, что французы, как американцы, бомбят все не глядя, используя военные самолеты. Эксперт отметил, что путчистам понадобится помощь извне, так как нет никаких шансов, что стороны договорятся.

Помощь может быть различной. В принципе, у них хорошие отношения с Россией, с ЧВК «Вагнер» тоже. Кроме того, у них нормальные отношения с бизнесменом Евгением Пригожиным. При этом, вероятно, поможет армия Нигера. Тут вопрос свободы, желание избавиться от французского колониализма. Многие будут поддерживать эти силы против французов, поэтому народ сплотится, — заявил Суэйфан.

Он также отметил, что военных сил путчистов хватит только для обороны столицы, потому что соседние государства из-за давления Франции также против них.

Президент Кот-д’Ивуара Алассан Уттара заявил, что руководство государств — членов ЭКОВАС договорились начать военную операцию в Нигере «как можно скорее». В настоящее время, по словам политика, проходит обсуждение деталей операции.

Военнослужащие Нигера объявили о свержении президента Базума в конце июля. Глава государства был заблокирован в своей резиденции. Вместе с этим в стране был введен комендантский час. Все государственные учреждения на время прекратили свою работу.