Стало известно, сколько времени сохраняются антитела у переболевших COVID

Антитела у переболевших коронавирусной инфекцией людей могут сохраняться и спустя год после заражения, установили учёные из финского Национального института здравоохранения и социального развития.

У подавляющего большинства заразившихся коронавирусом нейтрализующие антитела в крови были и спустя более чем год после инфицирования, — указано в сообщении.

Всего в исследовании принимали участие 367 человек. Все переболевшие заразились коронавирусом весной 2020 года, после чего не заражались повторно. За это время они не получали вакцину от коронавирусной инфекции.

Хотя антитела были обнаружены у многих, их число спустя год было примерно на треть ниже, чем через полгода, — отмечают авторы исследования.

Оказалось, что у людей с лёгкой формой инфекции антител было меньше, чем у тех, кто перенёс вирус в тяжёлой форме.

Ранее группа американских учёных обнаружила антитело, которое способно бороться с различными вариантами коронавируса.