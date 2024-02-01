Стало известно, сколько Украина заплатит за «умные» бомбы из США TWZ: «умные» бомбы GLSDB из США обойдутся Украине вдвое дешевле ракет для HIMARS

Фото: media.defense.gov

Снаряды наземного базирования Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), состоящие из «умной» бомбы GBU-39/B SDB и ракетного ускорителя от боеприпаса M26 калибра 227 мм, обойдутся Украине в два раза дешевле, чем HIMARS, сообщает издание The War Zone. По его информации, США пообещали Киеву именно этот тип боеприпасов, так как их количество на американских складах огромно.

Общая стоимость GLSDB ниже, чем GMLRS. Стоимость одного GBU-39/B составляет около $50 тысяч. В то время как снаряд GMLRS стоит примерно $100 тысяч, — говорится в материале.

Издание уточнило, что Украина сможет запускать «умные бомбы» из реактивной системы залпового огня HIMARS. По его информации, ускоритель выводит снаряд на определенную высоту, после чего превращается в обычную планирующую бомбу.

Ранее военный эксперт Роман Насонов объяснил, что США решили поставить Украине реактивные снаряды GLSDB, так как этот шаг позволит извлечь двойную выгоду. Он указал, что таким образом США показывают поддержку Киеву и могут заработать «достойные дивиденды».