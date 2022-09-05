По состоянию на сегодняшний день шенгенские визы есть у 963 189 граждан России, заявила представитель Европейской комиссии по внутренним делам Анитта Хиппер. Таким образом она опровергла утверждения МИД Латвии о том, что шенгенскими визами владеют 12 млн россиян, передает Politico.
По состоянию на 1 сентября количество действующих виз у российских граждан составляет 963 189 человек, — сообщила Хиппер.
Авторы публикации отмечают, что несмотря на возможное введение запретов в выдаче виз россиянам или отмену упрощенного режима, данные меры не повлияют на людей, которые сделали «шенгены» заранее.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС достиг компромисса о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией. По его словам, в Брюсселе договорились о необходимости выдавать визы «специфическим группам россиян».
При этом министрам иностранных дел стран Евросоюза в ходе встречи в Праге не удалось согласовать введение общего запрета на выдачу виз гражданам России. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, он сам и многие его коллеги высказались против данной меры.