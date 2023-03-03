В Подгорице не нашли ни одного пострадавшего россиянина после взрыва у суда Посольство РФ в Черногории: при взрыве у здания суда в Подгорице не пострадал ни один россиянин

Фото: Социальные сети/Demir Hodzic

В результате взрыва у здания Основного суда в Подгорице не пострадал ни один россиянин, сообщило в Telegram посольство РФ в Черногории. Представительство призвало граждан России соблюдать меры безопасности при нахождении за границей.

По информации клинического центра Черногории, полученной посольством России в Черногории, российских граждан среди пострадавших в результате взрыва на входе в здание суда в городе Подгорица, произошедшего 3 марта 2023 года, нет. Напоминаем россиянам о необходимости соблюдать меры предосторожности при нахождении за рубежом, — говорится в сообщении посольства.

Нападение у здания суда произошло днем 3 марта, неизвестный мужчина взорвал ручную гранату. В результате происшествия погиб сам подрывник, еще пятеро человек получили ранения. Как утверждают журналисты, в момент взрыва в зале находилось большое количество людей.

Утром 27 января на посольство Азербайджана в Тегеране было совершено вооруженное нападение с использованием автомата Калашникова. При отражении атаки погиб начальник охранной службы диппредставительства, еще двое охранников были ранены. Пост охраны у посольства был уничтожен.