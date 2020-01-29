Сотрудники посольства России в Пекине установили связь со 177 соотечественниками, которые находятся в китайской провинции Хубэй, где отмечена вспышка коронавируса. В дипмиссии уточнили, что непосредственно в городе Ухань остаются, по меньшей мере, 120 россиян.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что новый китайский коронавирус может появиться в России в середине февраля 2020 года. Риск его появления оценивается как высокий, но угроза распространения называется низкой. Прогноз сделан на основании ряда факторов, среди которых высокая скорость прироста заболеваемости и большая активность миграции жителей России и Китая.
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