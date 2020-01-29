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Болгария к концу 2020 года намерена найти альтернативу российскому газу и сократить закупку вдвое. Об этом заявила министр энергетики Теменужка Петкова во время рабочего визита в США.

Министр отметила, что из всего потребления природного газа — 3 млрд кубометров — половину диверсифицируют за счёт поставок из Азербайджана по газопроводу TANAP. Также рассматриваются поставки СПГ, по поводу чего...