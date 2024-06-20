Стало известно, сколько россиян арестовали по запросу США в третьих странах МИД РФ и Белоруссии: более 70 россиян арестовано по запросу США с 2008 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Свыше 70 россиян были арестованы по всему миру по запросу правоохранительных органов США с 2008 года, следует из совместного доклада МИД РФ и Белоруссии о ситуации с правами человека в отдельных странах. Москва и Минск отмечают, что Вашингтон, руководствуясь принципом экстерриториальности юстиции, объявляет «охоту» на граждан суверенных государств.

По запросам правоохранительных органов США продолжается неприемлемая практика ареста российских граждан в третьих странах. С 2008 г. зафиксировано более 70 таких случаев, — говорится в документе.

Вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в ноябре 2023 года сообщил, что россиянин Дмитрий Украинский, которого США обвиняли в финансовых махинациях, был депортирован в РФ. Украинскому назначили пять лет заключения, засчитав время нахождения в таиландской тюрьме.

Украинский был задержан 15 июля 2016 года у своего дома в Паттайе и в тот же день доставлен в СИЗО иммиграционной полиции в Бангкоке в Таиланде. Он был арестован по обвинению в отмывании денежных средств на территории США. В феврале 2019 года суд суд Бангкока выдал разрешение на экстрадицию Украинского в США, хотя на тот момент уже имелось постановление о передаче россиянина на родину.