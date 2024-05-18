Стало известно, сколько геймеров в США выбирают мобильные игры Исследование показало, что почти треть геймеров в США выбирают мобильные игры

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Почти треть геймеров в США выбирают игры на мобильных устройствах, говорится в исследовании компании ESA и YouGov. Согласно представленным данным, 61% граждан от пяти до 90 лет увлекаются играми, передает ixbt.games.

В США около 190 миллионов человек являются геймерами, приводит результаты исследования сайт. В отчете говорится, что гендерное разделение среди любителей видеоигр остается примерно равным - 53% мужчин и 46% женщин. Среди возрастных групп оказалось 79% граждан, родившихся после 2010 года, которые играют не менее часа в неделю. Поколение Z (1995-2009) посвящает столько времени в количестве 76%. Всего 47% родившихся с 1944 по 1963 годы играют в игры не менее часа в неделю.

Самым популярным игровым жанром стали головоломки. Однако более молодые геймеры выбирают боевики, аркады и шутеры.

Видеоигры вошли в тройку самых любимых видов развлечений у американцев, наряду с прослушиванием музыки и просмотром телевизора. Исследование показало, что мобильные игры занимают важное место в повседневной жизни миллионов человек.

В России геймер ранее столкнулся с мошенником в попытке прокачать аккаунт в популярной игре War Thunder. Злоумышленник добился от россиянина 15 тысяч рублей.