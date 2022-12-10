Стало известно, сколько денег США потратят на кибератаки в 2023 году МИД РФ: США потратят на кибератаки против неугодных государств в 2023 году $11 млрд

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США в 2023 году планируют потратить на кибератаки против неугодных правительств порядка $11 млрд. Об этом РИА Новости рассказал заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов. По его словам, таким образом Вашингтон хочет подчинить недружественные государства своей воле.

Западные страны хотят использовать информацию и ее носители — речь о больших данных и программных средствах их передачи — для подчинения своей воле неугодных правительств через кибератаки. <...> Только бюджет Пентагона на данные цели в 2023 году составит более 11 миллиардов долларов, — заявил российский дипломат.

Сыромолотов отметил, что администрация президента США Джо Байдена в октябре в обновленных доктринальных документах «объявила весь мир и глобальное информационное пространство сферой своих интересов».

Ранее издание Politico сообщило, что страны НАТО готовятся пользоваться в конфликте на Украине услугами хакеров и новыми технологиями. По информации издания, в ходе учений, прошедших в Эстонии, киберсилы Альянса использовали новые технологии, в том числе адаптацию использования технологий искусственного интеллекта. Сообщается, что в Таллине собрались около 150 экспертов по кибербезопасности НАТО из США, Европы и Японии.

В мае президент России Владимир Путин указывал, что против России была развязана масштабная война в киберпространстве. Однако киберагрессия, как и «санкционный наскок», по его словам, в целом провалились, поскольку Москва была готова к такому развитию дел.