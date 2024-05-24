Стало известно, сколько человек погибли из-за COVID-19 за два года ВОЗ: 12,9 млн человек погибли из-за пандемии COVID-19 в 2020-2021 годах

Пандемия коронавируса унесла жизни, в общей сложности, 12,9 млн человек в 2020 и 2021 годах, сказано в докладе «Всемирная статистика здравоохранения за 2024 год», опубликованном на сайте Всемирной организации здравоохранения. Отмечается, что больше всего пострадали Северная и Южная Америка, а также Юго-Восточная Азия.

COVID-19 вошел в тройку ведущих причин смертности во всем мире в 2020 и 2021 годах, унесших 4,1 миллиона и 8,8 миллиона жизней соответственно, — сказано в материале.

Авторы отмечают, что на американских континентах COVID-19 стал главной причиной смертей в течение обоих лет. В других регионах, кроме Африки и западной части Тихого океана, коронавирус вошел в пятерку основных причин смертности.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор выявил в России 178 случаев новых вариантов коронавируса FLiRT. При этом подчеркивалось, что этот штамм не представляет большей опасности, чем другие разновидности инфекции.

До этого ученые спрогнозировали всплеск заболеваемости COVID-19 в западных странах из-за активного распространения штаммов группы FLiRT, сообщала газета Financial Times. По словам специалистов, эти мутировавшие от «омикрона» штаммы не повлекут за собой увеличение числа госпитализаций или тяжелого течения болезни.