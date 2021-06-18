Стало известно, сколько Байден потратил на подарок Путину

https://static.news.ru/photo/27f0ddfc-d03b-11eb-9891-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Журналисты выяснили сколько стоит подарок, который американский лидер Джо Байден преподнёс своему российскому коллеге Владимиру Путину во время встречи в швейцарской Женеве. Об этом сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Глава Белого дома подарил российскому президенту очки-авиаторы Randolph стоимостью $299. Путин предпочитает такой тип очков, но только других брендов. Он часто появляется на встречах в очках Chrome Hearts и Cartier.

Также Байден преподнёс главе российского государства хрустальную статуэтку с бизоном марки Steuben Glass. Её стоимость неизвестна. Путин подарил Байдену письменный набор «Москва». Он расписан под хохлому.

Саммит лидеров России и США прошёл в Женеве 16 июня. Стороны договорились вести переговоры по стратегической стабильности. После мероприятия официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча прошла скорее со знаком плюс. Путин подчеркнул, что образ американского лидера, который рисуют СМИ, не имеет ничего общего с реальностью. По его словам, глава Белого дома полностью находится в материале и с ним нужно очень внимательно работать, чтобы ничего не пропустить.