Стало известно, сколько ракет ATACMS США передали Украине AP: США передали Украине пока «менее дюжины» ракет ATACMS

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Соединенные Штаты передали Украине пока «менее дюжины» тактических ракет ATACMS, передает Associated Press со ссылкой на высокопоставленных должностных лиц в Вашингтоне. Поставки этих вооружений состоялись в последние несколько дней.

По данным агентства, поставка американской тактической ракетной системы была окутана тайной, и ожидалось, что первое официальное заявление будет сделано, когда ракеты используют на поле боя. Почти во всех остальных случаях США публично объявляли о своем решении отправить вооружения за границу.

17 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Вооруженные силы Украины применили американские ракеты ATACMS. В своем видеообращении он поблагодарил американских партнеров за военную помощь. До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко объявил, что американские ракеты ATACMS уже переданы Украине. Он подтвердил, что ВСУ применили их при обстреле Бердянска в Запорожской области.

Как сообщает телекомпания CNN, американская администрация передала Украине тактические ракеты ATACMS без огласки, для того чтобы попытаться застать российские войска врасплох. При этом из-за опасений Вашингтона по поводу возможного обострения напряженности в отношениях с Москвой поставленные Киеву ATACMS имеют несколько меньшую дальность.



