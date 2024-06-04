Стало известно, сколько американских ДРГ действуют на Украине Дипломат Гаврилов: на территории Украины работают 14 американских ДРГ

Фото: МО Украины

На территории Украины сейчас действуют 92 диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), из них 14 американских, заявил газете «Известия» глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, эти сведения подтверждает и Пентагон в своих открытых материалах.

Их генералы, их офицеры, которые как бы наемники и как бы инструкторы, фактически планируют террористические операции против нашей страны. Они не только обслуживают системы типа Storm Shadow, HIMARS, но и планируют операции, — констатировал Гаврилов.

Он также указал на успешные действия российских войск в районе Яворовского полигона, где были нанесены точные удары по бункерам. Оружие ВС РФ настигнет наемников везде, где бы они не пытались спрятаться, резюмировал он.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что первая группа французских военных инструкторов уже направляется на Украину. СМИ при этом информировали, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет создать коалицию из стран Европы. Ее целью он намерен сделать отправку военных на Украину.

Офицер Французского иностранного легиона, воевавший на стороне ВСУ, до этого попал в плен к российским бойцам у Клещеевки в ДНР. По информации Telegram-канала «Военное дело», он получил ранение и находится в очень тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи. Минобороны эту информацию не комментировало.