Доверие президенту США Джо Байдену высказали лишь 48% граждан США, таковы результаты опроса, проведённого исследовательским центром Pew Research Center, находящимся в Вашингтоне. По его данным, только 17% американцев заявили, что абсолютно доверяют международной политике американского лидера. При этом оставшиеся 31% опрошенных лишь частично согласны с его действиями и высказываниями. Исследование охватило почти четыре тысячи взрослых граждан.

Агентство озвучило мнение респондентов и о лидерах других государств. Так, у Владимира Зеленского самый высокий показатель среди всех западных глав стран. Полностью или частично ему доверяют 72% американцев.

Вторым по популярности оказался президент Франции Эммануэль Макрон, его политику поддерживают 55% американцев. На третьем месте — новый канцлер ФРГ Олаф Шольц, за него высказались 53% опрошенных.

В то же время на последнем месте в рейтинге находится председатель КНР Си Цзиньпин. В его поддержку высказались только 15% опрошенных, тогда как 83% сообщили об абсолютном или частичном недоверии к лидеру Китая.

Тем временем данные опроса, проведённого Институтом исследований общественного мнения при Университете Миннесоты, свидетельствуют о том, что Владимир Зеленский является фаворитом президентской гонки 2024 года в США. Он оказался лидером в борьбе за Белый дом как среди республиканцев, так и среди демократов. При этом американцев не останавливает тот факт, что Зеленский не является уроженцем Соединённых Штатов.