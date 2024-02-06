Стало известно, ради чего Huawei сократила выпуск смартфонов Huawei замедлила производство смартфонов ради чипов для ИИ Ascend

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Китайская компания Huawei замедлила производство смартфонов Mate 60 из-за растущего спроса на чипы для искусственного интеллекта, пишет Reuters. По информации источников, производитель выпускает чипы для ИИ Ascend и чипы Kirin для смартфонов на одном заводе.

Для Huawei производство смартфонов отошло на второй план на фоне глобальной конкуренции в развитии ИИ, пишет агентство. Компания отдала предпочтение производству чипов для ИИ, несмотря на то, что продажи смартфонов бренда выросли впервые более чем за три года.

Huawei не проявляла амбиций в производстве чипов, но добилась успеха в этой области с выпуском смартфона Mate 60 с поддержкой 5G, отмечается в публикации. Согласно данным Counterpoint, именно Mate 60 позволил Huawei вернуть лидирующие позиции по продажам телефонов на китайском рынке впервые с конца 2020 года.

США в октябре 2022 года ограничили для компаний из Китая доступ к американским чипам для ИИ, чтобы помешать использованию технологий в военных целях. Однако Пекин по-прежнему закупал полупроводники через своих зарубежных «дочек». Вместе с тем КНР имеет доступ к американским облачным провайдерам, таким как Google Cloud, Microsoft Azure и Amazon Web Services, которые предлагают клиентам такой же функционал по ИИ.

Ранее сообщалось, что Apple впервые с 2021 года утратила лидерство в рейтинге самых дорогих компаний мира. Производитель IPhone уступил первую строчку корпорации Microsoft.