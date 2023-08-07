Стало известно, поможет ли ЧВК «Вагнер» новым властям в Нигере Связанный с Пригожиным политолог Суэйфан заявил о помощи ЧВК в отражении интервенции

Вагнеровцы — боеспособные ребята, которые могли бы помочь народу Нигера в борьбе против французского капитализма, заявил NEWS.ru политолог, сотрудник связанного с бизнесменом Евгением Пригожиным Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Самер Суэйфан. При этом он подчеркнул, что военная помощь Нигеру зависит от личного решения Пригожина.

Переворот совершен не против президента или народа. Он произошел против диктата Франции и других колониальных стран, которые эксплуатируют Нигер, его народ и природные ресурсы. «Вагнер» лишь устанавливает порядок и справедливость. Они могут помочь нигерцам самим управлять своей страной без вмешательства извне. Насколько это вероятно, – это уже зависит от Евгения Викторовича. Теоретически все возможно, — сказал Суэйфан.

Ранее появились сообщения о том, что свергшие президента Нигера Мохамеда Базума мятежники обратились за военной помощью к ЧВК «Вагнер». Один из лидеров переворота Салифу Моди встретился в Мали с представителем «оркестра», как неофициально называют эту ЧВК. Мятежники опасаются Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которое требовало до воскресенья восстановить власть Базума. В противном случае блок из 15 стран угрожает начать военную интервенцию в Нигер.

Нигерийские военные свергли президента страны Мохамеда Базума 27 июля. Гвардия главы государства посадила его под домашний арест, ввела в столице комендантский час, а также приостановила работу всех государственных учреждений на территории страны.