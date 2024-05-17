Стало известно, поедет ли президент Бразилии на саммит по Украине Президент Бразилии не поедет на саммит по Украине в Швейцарию

Фото: Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Луис Инасиу Лула да Силва

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию в июне, сообщили РИА Новости в администрации президента. Там обсуждается вопрос о поездке в Италию на встречу стран-членов G7, которой он заинтересовался.

Лула да Силва не появится на саммите по Украине, — говорится в сообщении.

Конференция по Украине состоится 15-16 июня неподалеку от швейцарского города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет.

Запланированная в Швейцарии конференция по Украине не даст результатов даже при участии Китая, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сбалансированный подход китайцев любую конференцию может только облагородить, но это не добавит результативности именно этому мероприятию, так как в нем не будет участвовать Москва, считает он.

Мирная конференция по Украине в Бюргенштоке не будет ограничиваться лишь «формулой мира» Киева, информировал официальный представитель МИД страны Пьер Ален Эльчингер. По его словам, Берн надеется на обсуждение и других предложений. Эльчингер подчеркнул, что основная цель форума — «стимулировать будущий мирный процесс». По его утверждению, конференция должна предоставить платформу для диалога о том, как создать справедливый и прочный мир на Украине.

В Швейцарии заявляли, что проведение конференции по мирному урегулированию конфликта на Украине, а также прямая поддержка Киева не влияют на нейтралитет страны. В МИД страны указали, что нейтральная позиция Швейцарии остается постоянной. Экс-посол государства в Австралии Дэниэл Уокер в свою очередь выразил уверенность, что форум на самом деле будет проведен для усиления позиций украинской стороны, а не для урегулирования ситуации в кратчайшие сроки.