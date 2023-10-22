Стало известно, почему война в Израиле пугает Европу больше СВО Bloomberg: Евросоюз опасается расцвета терроризма из-за войны в Израиле

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Лидеры ЕС опасаются новой волны беженцев и терроризма в связи с конфликтом на Украине и войной в Израиле, пишет Bloomberg. По его данным, за последний год миграция снова стала главной заботой избирателей в большинстве европейских стран.

Страны-члены ЕС, особенно с большим мусульманским населением, опасаются, что терроризм после нескольких спокойных лет может кроваво вернуться. На прошлой неделе в северном французском городе Аррас 20-летний российский мигрант-мусульманин нанес ножевое ранение учителю истории. Президент [Франции] Эммануэль Макрон назвал это варварским исламским терроризмом. В понедельник вечером в Брюсселе двое шведских футбольных болельщиков были застрелены нелегальным мигрантом из Туниса. Предположительно, он нацелился на шведов из-за публичного сожжения Корана в Стокгольме в начале года, — говорится в публикации.

Авторы публикации также отмечают перманентную зависимость Европы от импорта энергоносителей. В этом контексте упоминается встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, состоявшаяся на прошлой неделе. Bloomberg подчеркивает, что Катар является крупным финансовым спонсором ХАМАС и одновременно с этим одним из основных поставщиков газа в Германию.

Кризис в Израиле привел к приостановке поставок газа с месторождения Тамар, напоминает агентство. И сегодня «последнее, что нужно европейским лидерам» — очередной всплеск цен на энергоносители, указано в статье.

Ранее депутат бундестага от фракции «Альтернативы для Германии», член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре заявил, что после отказа от закупок российских энергоносителей ФРГ начала платить за внешние поставки газа в три-четыре раза больше. По его словам, прежде всего речь идет о сжиженном природном газе из США.