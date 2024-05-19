Стало известно, почему вертолет Раиси до сих пор не нашли Tasnim: осадки и темнота мешают поискам вертолета президента Ирана

Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Темнота и осадки сильно осложняют поиски вертолета с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, сообщает агентство Tasnim. По его данным, к предполагаемому месту ЧП нет возможности проехать на транспорте.

Заявления спасателей свидетельствуют о сложности проведения спасательных операций. Ведущие к месту ЧП дороги не асфальтированы, на автомобилях по территории не проехать, в том числе из-за рельефа. Спасатели вынуждены добираться туда пешком, — пишет агентство.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери распорядился бросить все силы армии страны на поиски вертолета. Кроме того, к поисковой операции привлечены правоохранители и минимум 40 групп оперативного реагирования.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов поддержать Тегеран в связи с ситуацией вокруг Раиси. Иран он назвал дружественной и братской страной.

Вертолет Ибрахима Раиси 19 мая совершил жесткую посадку у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. На место чрезвычайного происшествия направлены спасатели, однако сообщалось, что поиски осложняются туманом и рельефной местностью. Всего в составе президентского кортежа было три борта. Два вертолета благополучно достигли цели.