Стало известно, почему утечка данных Пентагона могла быть выгодна Киеву Strategic Culture: киевская власть хотела напугать Запад утечкой данных Пентагона

Фото: US Army

Поставка вооружения на Украину

Утечка данных Пентагона выгодна киевской власти для того, чтобы напугать Запад и ускорить поставки вооружения. Британский журналист Мартин Джей считает, что слив документов мог быть фейковым и был организован по указанию президента Украины Владимира Зеленского, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на Strategic Culture.

Вполне правдоподобно, что они были подготовлены и собраны в один колоссальный том кликой авторов фейковых новостей в Киеве, поскольку Зеленскому очень выгодно напугать европейских лидеров, чтобы они ускорили поставки оружия, — говорится в публикации.

По мнению автора статьи, одним из странных моментов является то, что власти США официально так и не ответили на вопрос, являются ли эти данные подлинными. Джей отмечает, что еще одной странной деталью является подробная информация о готовящемся наступлении ВСУ. Автор публикации уточнил, что в документах содержатся данные об оружии, которого на данный момент не хватает украинской армии в зоне специальной военной операции.

Джей пояснил, что западные СМИ подают данные из слитых документов как факты. Из-за этого создается впечатление, что это была четко спланированная заранее провокация, организованная Киевом.

Скорее всего, это хитрое письмо с просьбой к западным элитам, которое, по мнению кого-то в Киеве, имело бы больше преимуществ, если бы было представлено через The Washington Post, а не по обычным каналам, — объясняется в статье.

Председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США Майкл Тернер ранее рассказал, что украинские власти могут скорректировать стратегические планы на фоне утечки секретных документов Пентагона. Он добавил, что Зеленский обеспокоен произошедшим.