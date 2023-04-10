Стало известно, почему Тунис изъявил желание вступить в БРИКС Экономист Хазин: Тунис изъявил желание вступить в БРИКС из-за недовольства МВФ

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Минарет мечети Зайтуна в средневековой медине города Тунис

Тунис изъявил желание вступить в БРИКС из-за недовольства своим статусом в Международном валютном фонде (МВФ), считает экономист Михаил Хазин. Комментируя ситуацию «ПолитЭксперту», он отметил, что МВФ вытягивает ресурсы из небольших государств, отдавая их в пользу Вашингтона, при этом ничего не предлагает взамен.

Тунис, как и всякую небольшую страну, не устраивает тот статус, который сегодня де-факто МВФ предлагает малым странам, то есть они должны быть донорами США. Международный валютный фонд не помогает инвестированием в экономику Туниса, а вытаскивает из него капитал в пользу Вашингтона, — рассказал Хазин.

По словам экономиста, БРИКС предлагает придумать новую альтернативную модель взаимодействия между странами. Одновременно с этим МВФ является частью мировой долларовой финансовой системы и просто выкачивает деньги из других стран, что становится проблемой для таких государств как Тунис.

МВФ — это Бреттон-Вудский институт, часть мировой долларовой финансовой системы. БРИКС — это политико-экономическое объединение стран, которые пытаются придумать какую-то альтернативную модель, — заключил экономист.

Ранее стало известно, что Тунис рассматривает возможность присоединиться к БРИКС. Такое решение может быть принято на фоне зашедших в тупик переговоров с МВФ.