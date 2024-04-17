Стало известно, почему снижается экспорт Китая в Россию Bloomberg: экспорт Китая в Россию снизился на рекордные 16% из-за санкций США

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Китайский экспорт в Россию в марте упал на 16% (год к году), что стало первым снижением в годовом исчислении с середины 2022 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные китайской таможни. Там уточняется, что показатель уменьшается из-за растущих санкционных угроз со стороны США.

Речь идет об обещании Вашингтона ввести вторичные санкции против зарубежных банков и иных финансовых учреждений, причастных к сделкам, связанным с поставками для российского ОПК. В итоге экспорт начал резко снижаться с конца марта: если к тому моменту объем торговли (год к году) рос на 150%, то уже к сентябрю рост составлял менее 25%, а к марту объем торговли и вовсе снизился в соотношении с аналогичным периодом прошлого года.

В конце марта в вопросе платежей между странами также произошло резкое ухудшение ситуации, порядка 80% трансакций были отменены. Отмечается, что речь идет в том числе о переводах в юанях из России. Эксперты считают, что ситуация в мае не изменится, хотя со сложностями столкнулись крупные китайские банки, а небольшие при этом могут продолжать работу.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что проблемы в расчетах между Россией и Китаем. По его словам, власти обоих государств находятся в плотном диалоге. Они продолжают искать варианты хеджирования рисков, которые при этом не нанесут ущерб объему двусторонних экономических отношений.