Стало известно, почему Россия допустила Украину на заседание СБ ООН Россия допустила Украину на заседание Совбеза ООН по просьбе США

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Россия допустила украинскую делегацию на заседание Совбеза ООН по просьбе США, сообщила в своем Telegram-канале политкоординатор постпредства РФ при организации Надежда Соколова. По ее словам, Киев отказался обращаться напрямую к председательствующей в Совете Безопасности России.

Чем отличились украинцы в СБ ООН на этот раз? Они прислали письмо с запросом на участие в заседании 9 июля из одной строчки: собственно, самого требования. Без даже минимальной протокольной вежливости, — добавила дипломат.

Россия не приняла прошение Украины, отметив, что может допустить украинскую делегацию в случае корректного запроса. Но украинский постпред при ООН Сергей Кислица не стал менять «провокационное поведение». Поэтому просить за Украину пришлось США.

Правилам процедуры такой вариант соответствует. В итоге мы как председательство приняли решение допустить Украину, — заключила Соколова.

Россия с 1 июля на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН. Председательство в постоянно действующей структуре ООН передается одной из стран каждый месяц. В июне оно было у Южной Кореи, а в августе перейдет к Сьерра-Леоне.