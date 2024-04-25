Стало известно, почему размещение ядерного оружия проблематично для Польши Эксперт Хатылев: у Польши нет инфраструктуры для размещения ядерного оружия

Фото: Army Sgt. Alex Soliday

Польша может столкнуться с серьезными проблемами, если решит разместить на своей территории ядерное оружие НАТО, заявил NEWS.ru военный эксперт Сергей Хатылев. По его словам, территория этой страны вовсе не пригодна для таких хранилищ, так как там нет соответствующей инфраструктуры.

Организация хранения ядерного оружия — очень сложный процесс. Нужно выбрать место, оборудовать хранилище, всю систему обеспечивания, обслуживания и охраны. На сегодняшний день это могут сделать исключительно сотрудники из США, или американские специалисты из других европейских стран. Но в Польше сегодня нет никакой подготовленности для этого, — пояснил Хатылев.

Он также обратил внимание на то, что имеются соответствующие документы, указывающие на нарушение международного права в случае размещения там ядерного оружия. Кроме того, военный эксперт отметил, что в обсуждениях ядерного вооружения речь идет либо о бомбах с ядерной начинкой, либо артиллерийских снарядов. По его словам, для них также должны быть соответствующие артиллерийские орудия или самолеты.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности разместить на территории республики американское ядерное оружие. Политик отметил, что этот вопрос обсуждается с США «уже некоторое время».