Стало известно, почему Обама не стал помогать Украине в 2014 году BBC: Обама не стал поставлять оружие Киеву в 2014 году, потому что не хотел эскалации конфликта

Фото: Pete Souza/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пётр Порошенко, Барак Обама

Бывший президент США Барак Обама отказал Украине в военной помощи в 2014 году, так как не хотел дальнейшей эскалации конфликта, сообщается в документальной картине BBC Putin vs the West. В фильме говорится, что с этой же целью Обама отказывался от ужесточения антироссийских санкций. По раскрытым данным, такими же соображениями почти девять лет назад руководствовалась экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

В фильме также говорится о словах Обамы, которые, по версии авторов картины, оскорбили президента России Владимира Путина. Речь идет о высказывании политика о РФ как о «региональной державе». Документалисты отмечают, что после этих слов отношение Путина к Вашингтону ужесточилось.

Издание The Independent пишет, что Обама и Меркель отказались от интервью для документальной картины. Возможно, политики боялись предстать в невыгодном свете, отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что первый российский президент Борис Ельцин в 1992 году на встрече с президентом США Джорджем Бушем — старшим в Кэмп-Дэвиде называл Украину главным дестабилизирующим фактором. Кроме того, экс-глава РФ отмечал, что в Верховной раде есть депутаты националистических взглядов.